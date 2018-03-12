Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aykut Kocaman ile kırgınlığını hallettikten sonra takıma geri döndü. Sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisinin forma giydiği son iki lig maçını gol yemeden kazandı. (Başakşehir 2-0 ve Yeni Malatyaspor 2-0)

Volkan Demirel, bu karşılaşmalarda kalesinde gelen toplam 6 isabetli şutu da kurtardı. Kocaman kaptanın çok büyük hata yapmaması halinde kalede yoluna Volkan’la devam edecek.“Muhakkak içimizde fırtınalar kopuyor ama bu halimden memnunum, inşallah bir şeye mecbur olmayız!"

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş'a Vodafone Park'ta konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Roberto Soldado'nun gol sevincinden sonra kalesini terk ederek gol sevinci yaşayan Volkan sarı kart görmüş ve daha sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Aykut Kocaman, Beşiktaş ve Akhisarspor yenilgileri sonrasında Volkan Demirel'e eleştirilerde bulunmuştu.