Volkan Demirel maç öncesi ısınmaya çıkmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Aytemiz Alanyaspor maçında kalede sürpriz bir tercih yaptı. Tecrübeli teknik adam kalede Volkan Demirel’in yerine Kameni’ye görev verdi. Bu durumda her zaman taraftarların alışık olduğu bir görüntüyü ortaya çıkardı. Hatırlanacağı gibi Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli file bekçisi Volkan tavır mı yaptığı yoksa protestolardan mı çekindiği bilinmez ama yedek kaldığı zaman takımın maç öncesindeki ısınma hareketlerine çıkmıyor.. Alanyaspor maçında da yedek soyunan Volkan Demirel, daha önce yedek kaldığında yaptığı gibi maç öncesi ısınmada yer almadı. Aykut Kocaman bu durumla ilgili olarak, “Tepki olacağını tahmin etmiyorum. Yapısal olarak böyle birisi değil. Volkan tepkisini açıkça gösterir. Tahmin edebilirim sadece. Bunun tepki olduğunu düşünmüyorum” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER