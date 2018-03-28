Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için kurduğu Waymo, robotik araç paylaşım hizmeti vizyonu için Land Rover ile dev bir anlaşmaya imza attı.

New York şehrinde düzenlenen ve internet üzerinde de canlı yayınlanan etkinlikte duyurulan işbirliğine göre Waymo, ihtiyacı olan 20,000 otomobili Jaguar Land Rover'dan tedarik edecek. Araçların hepsi elektrikli olacak.

Jaguar anlaşması kapsamında ise 20,000 araçlık I-Pace modeli siparişi 2020 ve 2022 yılları arasında teslim edilecek. ABD merkezli şirketin beklentisi ise günde 1 milyon sürüş.

İki şirket arasındaki işbirliğinin maddi boyutu ise henüz açıklanmasa da kaba bir hesapla, ortalama 70 bin dolar liste fiyatına sahip I-Pace için Waymo 1.4 milyar doları gözden çıkarmak durumunda kalabilir.

Jaguar'ın ilk elektrikli modeli olan I-Pace iki yıl önce konsept olarak duyurulmuştu ancak mart başında görücüye çıkmıştı. 100 kilometreye 4.8 saniyede ulaşabilen ve 480 km sürüş menziline sahip araç bu yıl ortasında satışa çıkacak ve 396 beygir gücü barındırıyor

FIAT VE JAGUAR'DAN SONRA HONDA DA SIRADA

Jaguar ile yapılan bu anlaşma daha lüks bir deneyim isteyenler ya da fosil yakıtlı araçları tercih etmeyen çevreciler için bir alternatif olacak.

Waymo CEO John Krafcik, müşterilerin seyahat türlerine göre en doğru aracı sağlama vizyonları doğrultusunda başka üreticilerle de görüştüklerini ve bunların arasında Honda'nın da olduğunu belirtti.

9 yıl önce Google bünyesinde gizli olarak başlayan Waymo projesi, ulaşımı yeniden şekillendirmek istiyor ve aşama aşama da filosunu genişletiyor.

Fiat Chrysler ile de kademe kademe ilerleyen bir anlaşması bulunan Waymo, 600 adet Pacifica minivan ile başlayan anlaşmayı geçtiğimiz aylarda 10 bin olarak yenilemişti.

İNSANLARDAN DAHA GÜVENİLİR

Waymo, 2018 yılı sonunda Arizona'nın Phoenix kentinde başlatmayı planladığı hizmette minivan ile başarılı olduğu takdirde tüm eyaletlere genişleyecek.

Waymo'nun bu hamlesi Uber ve Lyft gibi sektörün oturmuş oyuncuları için de potansiyel bir tehdit ve iki şirket de kendi sürücüsüz araçlarını geliştirmek için çalışıyor. Uber geçtiğimiz aylarda Volvo ile 24 bin araçlık bir anlaşma yapmıştı.

Öte yandan, Tempe'de geçtiğimiz günlerde Uber aracının bir yayanın ölümüne neden olan kazası otonom teknolojiyle ilgili soru işaretlerini arttırdı. Arizona valisi Uber testlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Krafcik kazayla ilgili yorum yapmasa da Waymo'nun teknolojiye inancının tam olduğunu ve insanlardan çok daha güvenilir olacağını belirtiyor.

1 yıl 9 aydır devam eden yoğun çalışmalarımıza dayanarak teknolojimizden eminiz. Güvenlik, attığımız her adımın temeli.