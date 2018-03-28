Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmek için kurduğu Waymo, robotik araç paylaşım hizmeti vizyonu için Land Rover ile dev bir anlaşmaya imza attı.
New York şehrinde düzenlenen ve internet üzerinde de canlı yayınlanan etkinlikte duyurulan işbirliğine göre Waymo, ihtiyacı olan 20,000 otomobili Jaguar Land Rover'dan tedarik edecek. Araçların hepsi elektrikli olacak.
Jaguar anlaşması kapsamında ise 20,000 araçlık I-Pace modeli siparişi 2020 ve 2022 yılları arasında teslim edilecek. ABD merkezli şirketin beklentisi ise günde 1 milyon sürüş.
İki şirket arasındaki işbirliğinin maddi boyutu ise henüz açıklanmasa da kaba bir hesapla, ortalama 70 bin dolar liste fiyatına sahip I-Pace için Waymo 1.4 milyar doları gözden çıkarmak durumunda kalabilir.
Jaguar'ın ilk elektrikli modeli olan I-Pace iki yıl önce konsept olarak duyurulmuştu ancak mart başında görücüye çıkmıştı. 100 kilometreye 4.8 saniyede ulaşabilen ve 480 km sürüş menziline sahip araç bu yıl ortasında satışa çıkacak ve 396 beygir gücü barındırıyor
FIAT VE JAGUAR'DAN SONRA HONDA DA SIRADA
Jaguar ile yapılan bu anlaşma daha lüks bir deneyim isteyenler ya da fosil yakıtlı araçları tercih etmeyen çevreciler için bir alternatif olacak.
Waymo CEO John Krafcik, müşterilerin seyahat türlerine göre en doğru aracı sağlama vizyonları doğrultusunda başka üreticilerle de görüştüklerini ve bunların arasında Honda'nın da olduğunu belirtti.
9 yıl önce Google bünyesinde gizli olarak başlayan Waymo projesi, ulaşımı yeniden şekillendirmek istiyor ve aşama aşama da filosunu genişletiyor.
Fiat Chrysler ile de kademe kademe ilerleyen bir anlaşması bulunan Waymo, 600 adet Pacifica minivan ile başlayan anlaşmayı geçtiğimiz aylarda 10 bin olarak yenilemişti.
İNSANLARDAN DAHA GÜVENİLİR
Waymo, 2018 yılı sonunda Arizona'nın Phoenix kentinde başlatmayı planladığı hizmette minivan ile başarılı olduğu takdirde tüm eyaletlere genişleyecek.
Waymo'nun bu hamlesi Uber ve Lyft gibi sektörün oturmuş oyuncuları için de potansiyel bir tehdit ve iki şirket de kendi sürücüsüz araçlarını geliştirmek için çalışıyor. Uber geçtiğimiz aylarda Volvo ile 24 bin araçlık bir anlaşma yapmıştı.
Öte yandan, Tempe'de geçtiğimiz günlerde Uber aracının bir yayanın ölümüne neden olan kazası otonom teknolojiyle ilgili soru işaretlerini arttırdı. Arizona valisi Uber testlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Krafcik kazayla ilgili yorum yapmasa da Waymo'nun teknolojiye inancının tam olduğunu ve insanlardan çok daha güvenilir olacağını belirtiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.