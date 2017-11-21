Uber Volvo'dan 24000 XC90 SUV sipariş etti

Sürücüsüz araç bölümünü kusursuzlaştırmak isteyen Uber bir süredir yaşadığı sorunları üstesinden gelmek için İsveçli otomobil üreticisi Volvo ile çalışılacağını duyurdu. 3 yıldır süregelen bir ilişkisi olan Volvo ve Uber, sürücüsüz teknolojide de güç birliği yapacak.
Otomobil üreticileri, sürüş paylaşım uygulamaları ve teknoloji şirketleri arasında sürücüsüz araçlar arasında milyarlarca dolarlık pazara ulaşması beklenen sektör için amansız bir rekabet yaşanıyor ve önemli ortaklıklar bozuluyordu. Uber de son dönemde ticari telif davalarıyla uğraşmaktaydı.
Volvo ve Uber arasındaki ortaklık ABD liste fiyatı 50 bin dolar olan XC90 SUV modeli üzerinden yürütülecek. 2019 - 2021 yılları arasında 24 bin araçlık bir anlaşmayı kapsıyor. Çinli Geely'nin sahibi olduğu Volvo tarafından yapılan açıklamada XC90 SUV modellerinin sürücüsüz teknolojisini Uber'in ileri teknoloji departmanı geliştireceği belirtildi.
24 bin sürücüsüz araç, Volvo'nun yanı sıra tüm endüstride bu anlamdaki en büyük satışı olurken 70 milyar dolar değere sahip Uber girişimi de bir mobil uygulama olmaktan çıkarak ilk ticari araç filosuna kavuşmuş olacak.
Uber otomotiv ortaklıklarından sorumlu üst düzey yönetici Jeff Miller, "Amacımız birinci günden beri büyük ölçekli üretim yapılacak bir araca yatırım yapmaktı." açıklamasında bulundu. Teknoloji girişimi 1 yıldır Tempe, Arizona ve Pittsburgh da Volvo prototiplerini denemekteydi.
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