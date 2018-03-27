Ariziona eyalet valisi Doug Ducey, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'ye bir mektup göndererek sürücüsüz araçlarla ilgili denemeleri sonlandırmasını istedi.

Ducey, mektubunda geçtiğimiz günlerde yaşanan ölümcül kazanın, Uber'in sürücüzü aracının güvenlik standartlarının karşılanması noktasında büyük bir başarısızlığa uğradığını gösterdiğini belirtti.

Uber, yaşanan kazanın ardından yaptığı testleri gönüllü olarak durdurdupğunu açıklamıştı. Ancak Ducey'in bu kararı şirketin önümüzdeki dönemde testlere tekrar başlama umutlarını da tüketmiş oldu.

Ducey, “Halkın güvenliğini geliştirmek, her zaman için Arizona'nın sürücüsüz araç testine yaklaşımının en önemli alanıdır. Beklentim, bu teknolojiyi kullanan tüm şirketler için en önemli unsurun halkın güvenliği olmasıdır. Arizoona bu konuda tolerans göstermeyecektir" dedi.

Uber daha önce Ariziona ile birlikte Kaliforniya ve Pensilvanya'da da sürücüsüz araç testleri yapmıştı. Kazanın ardından tüm eyaletlerdeki testlerini gönüllü olarak durduran şirket, ne zaman başlayacağı konusunda ise bir açıklama yapmamıştı.

Uber'den Vali Ducey'in mektubu üzwerine yapılan açıklamada, "Soruşturmalara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya devam edeceğiz ve diyalog kanallarını açık tutacağız." denildi.

OLAY NEYDİ?

Uber'in Volvo markalı sürücüz aracı Arizona'da bir kadına çarpmış ve ölümüne neden olmuştu. Bu olay ölümle sonuçlanan ilk sürücüsüz araç olarak kayıtlara geçerken, sürücüsüz araçlarla ilgili tartışmaların artmasına neden olmuştu.