Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, kadınlarda 4 numaralı seribaşı Sloane Stephens ve 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan tek kadınların 4 numaralı seribaşı Sloane Stephens, Wimbledon'a ilk turda veda etti. Dünya 55 numarası Donna Vekic, Stephens'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Dünya 57 numarası Tatjana Maria da 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina'yı 2-1'lik (7-6, 4-6, 6-1) skorla eleyerek ilk günün bir diğer sürpriz sonucuna imza attı.

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, Varvara Lepchenko'yu, 25 numaralı seribaşı Serena Williams ise Arantxa Rus'u 2-0 ile geçerek tur atladı.

7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 9 numaralı seribaşı Venus Williams ve 10 numaralı seribaşı Madison Keys de adlarını 2. tura yazdırdı.

WAWRİNKA, DİMİTROV'U ELEDİ

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası dünya sıralamasında 263'üncülüğe kadar gerileyen Stanislas Wawrinka, 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u turnuvanın dışına itti. Korttan 3-1 (1-6, 7-6, 7-6, 6-4) galip ayrılan Wawrinka, 2. tura çıktı.

Tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya sıralamasının 58. basamağındaki Dusan Lajovic ile oynadığı ilk tur maçını, 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) kazandı.

Geçen yıl final oynayan 3 numaralı seribaşı Marin Cilic, Yoshihito Nishioka'yı 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

8 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 9 numaralı seribaşı John Isner ve 11 numaralı seribaşı Sam Querrey de yollarına devam etti.

NADAL VE HALEP KORTA ÇIKACAK

Wimbledon'da yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Dudi Sela, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise James Duckworth ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Kurumi Nara ve 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Naomi Broady mücadele edecek.