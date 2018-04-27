Wolfsburg - Hamburger SV sahaya çıkıyor

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Wolfsburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hamburger SV takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Wolfsburg 30 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Hamburger SV 25 puanda ve 17. sırada. Wolfsburg son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hamburger SV, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 114. İddaa'da Wolfsburg kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Hamburger SV kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Wolfsburg önceki hafta Hamburger SV mücadelesinde 2-1 yenildi.

Hamburger SV ise Wolfsburg maçında 2-1 kazandı.

Wolfsburg, evinde 2 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 21 gol yedi.

Hamburger SV ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hamburger SV, 9 gol atarken 30 gol yedi.