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Bir ömür saklayacakları fotoğraflar için Kapadokya'yı tercih eden başta Çin ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen gelin ve damatlar, sabahın erken saatlerinden itibaren farklı mekanları gezerek, en iyi fotoğraf karelerini yakalayabilmek için çaba sarf ediyor.