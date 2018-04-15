2 | 38

SON ÜÇ FİLMİ BATTI

MERYEM Uzerli’nin başrolünde yer aldığı dizi yayından kalktı. Ünlü oyuncu başka bir diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Yasemin Allen en parlak döneminde ABD’ye gidip kendini unutturdu. Wilma Elles’in rol aldığı son üç filmi battı. Ivana Sert’in son filmini ise ilk üç günde sadece 5 bin kişi izledi. Sert ayrıca, filmdeki partneriyle mahkemelik oldu.