Yabancılardan 1 milyar dolarlık satış

Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Kasım haftasında 513,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Kasım haftasında net 513,6 milyon dolarlık hisse senedi, 532,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 32,4 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 50 milyar 810 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 48 milyar 291,6 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 31 milyar 72,8 milyon dolardan 29 milyar 819,9 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 32,4 milyon dolarlık net satışla 980,1 milyon dolardan 947,8 milyon dolara düştü.