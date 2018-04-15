AA'da yer alan habere göre açıklamada bulunan Zafer Kalaycıoğlu, geçen sezondan itibaren katıldıkları tüm organizasyonlarda büyük başarılar elde ettiklerini belirtti.

Kalaycıoğlu, iki yıl önce Yakın Doğu Üniversitesi ile Basketbolu Geliştirenler Derneği'nin birleşmesiyle yola çıktıklarını anlatarak, "Bu birleşmede başkanımız Işık Eyigüngör baş rolü oynadı. Lokasyon olarak İstanbul'u seçtik çünkü KKTC'de maçları yapmamızı istemediler. Biz KKTC'ye uygulanan ambargoyu delmek için geçen eylül ayında uluslararası bir turnuva yaptık. Buraya bizimle birlikte Avrupa Ligi şampiyonu Galatasaray, USK Prag ve Perfumerias Avenida katıldı. Bu takımlar Lefkoşa'ya gelirken Kıbrıs Rum Kesimi tarafından engellenmeye çalışılmış. Yöneticilerimiz gerekli garantileri vererek, bu takımların gelmesini sağladı. Bir proje takımı olarak bu işe başladık, amaç da ambargoyu delmek." diye konuştu.

Geçen sezon mücadele ettikleri kulvarlarda şampiyonluğa ulaştıklarını vurgulayan Kalaycıoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen seneki şampiyonlukla bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını elde ettik. FIBA Avrupa Kupası'nı ilk sezonda kazanmak kolay değil. Keza lig şampiyonluğu da öyle. Bunların tesadüf olmadığını Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası'nı kazanarak gösterdik. Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldık. Aslında buraya kalmak çok önemli bir iş. Birçok takım buraya kalmak için önemli yatırım yaptı. Biz ilk yılımızda Dörtlü Final'e kalarak gücümüzü göstermiş olduk. Kıbrıs Türk halkını orada en iyi şekilde temsil etmeye hak kazandık. Dörtlü Final'de de hedef Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını en üst seviyeye çıkarmak."

"KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ"

Zafer Kalaycıoğlu, Macaristan'da 20-22 Nisan'da yapılacak FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ev sahibi Sopron'un yanı sıra Rus ekipleri UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile yer alacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk maçımızı yapacağımız ev sahibi olan Sopron'un seyircisi önünde maça çıkacak olması büyük bir avantaj. Bu takımı yabana atmıyoruz. Fenerbahçe'yi hem burada hem de orada yenerek elediler. Sopron'u oraya gelenler arasındaki en zayıf takım diye küçümsersek bizim sonumuz da Fenerbahçe gibi olur. Onun için rakibimize saygı gösteriyoruz. İnşallah ilk maçı kazanıp final oynarız. İlk hedef final oynamak. Tek maçlarda sürprizler oluyor. Diğer tarafta çok büyük bütçeli iki Rus takımı finale kalmak için karşılaşacak. Biz önce finale kalmaya çalışacağız. Finalde de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda buna yönelik çalışmalar yapıyoruz."

İyi oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarını aktaran Kalaycıoğlu, "Avrupa Ligi şampiyonuluğunu kazanabilecek güçteyiz. Kadrolar kurulurken, her takım bütçesi çerçevesinde en iyi oyuncuları transfer etmeye çalışıyor. Rakip takımlarda da çok önemli oyuncular var. Önemli olan iyi oyuncularla bir ekip olabilmek. İnşallah yaptığımız çalışmaların karşılığını alırız. Kenetlenmiş durumdayız. Kupayı almak için oraya gideceğiz. Önemli olan mücadeleyi ve isteği sahaya yansıtabilmek. Takımımız mücadeleci bir karaktere sahip. Oyuncularımın hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"İKİ YILDA KENDİMİZİ GÖSTERDİK"

Zafer Kalaycıoğlu, iki yılda üst düzey başarılar kazandıklarını dile getirerek, "İki yılda kendimizi gösterdik. Bununla gurur duyuyoruz. Kadın basketbolunda üç büyüklerin bir hegemonyası vardı. Beşiktaş belki ekonomik nedenlerle biraz geride kaldı ama Fenerbahçe ve Galatasaray elde ettikleri başarılarla kadın basketbolunun lokomotifi konumuna gelmişti. Buraya üçüncü bir takım olarak adımızı yazdırdığımıza inanıyorum. Elde ettiğimiz başarılar bunun kanıtı. İnşallah bu şekilde devam ederiz." şeklinde görüş belirtti.

Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da çalıştırdığını hatırlatan tecrübeli başantrenör, "Buradaki ortam benim için daha rahat. Fenerbahçe ve Galatasaray'daki başarılar basında daha fazla yer alıyor. Burada ise bizim Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı kazandığımız başarılar basında ilgi görüyor. Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Bu rekabet arttıkça ligin marka değeri de artacaktır. Kariyerimde çok fazla kupa kazandım. Basketbolda bu kadar kupa kazanan Türk antrenör yok. Ben çalışmayı seven ve organizasyonu iyi yapan biri olarak görüyorum kendimi. Çalışarak, örnek olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın basketbolunda Türk antrenörlerin görev almasını istediğini belirten Kalaycıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Baktığımızda zaman Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın antrenörleri yabancı. Gelen antrenörlerin belli bir kariyeri var. Bu tip antrenörler buraya geldiği zaman bizim meslektaşlarımızın işleri biraz daha zorlaşacak. Yukarıdaki takımlarda çalışamazsan bu işin zevki de olmaz. Onun için Türk antrenörlerin bir fırsat yakaladıkları zaman daha iyi çalışarak, bir an önce bu koltukların gerçek sahiplerine teslim edilmesini sağlamalarını istiyorum."