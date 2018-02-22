Kemal Sunal'ın "Korkusuz Korkak" filminde raporları karışan "Mülayim Ters" ile "Mülayim Sert"in yaşadığı olayın bir benzeri de İngiltere'de yaşandı. 62 yaşındaki Jackie Dibb'e 2016 yılında demans teşhisi konuldu ve en fazla 5 yıl ömrünün kaldığı söylendi. Demans, bir diğer adıyla bunama hastalığına yakalanan yaşlı kadın, kalan son zamanlarını mutlu bir şekilde geçirmek için ömrü boyunca biriktirdiği tüm parasını keyfince harcamaya koyuldu.

Ancak teşhisten bir sene sonra doktorlar, Dibb'in raporunu tekrar gözden geçirdiler ve teşhiste yanıldıkları kanısına vardılar.

Bu sırada ise iş işten çoktan geçmişti. Çünkü Jackie ve eşi Rob Dibb tüm birikimlerini harcamıştı.

Öleceğini zanneden yaşlı kadın, evlerindeki bir odanın tadilatına 4000 sterlin masraf yaptı, tatil paketine 1500 sterlin harcadı, 700 sterline çift kapılı buzdolabı satın aldı. Hatta Jackie, 12 yaşındaki torununa bile öleceğini söyledi.

Teşhis konulduktan 345 gün sonra aslında Jackie'nin hiç demans yaşamadığı ortaya çıktı. Dibb, "Emekli maaşlarımızı ve birikimlerimizi harcadık, tatil yapmak için Türkiye'ye uçtuk ve ihtiyaç duymadığımız şeyleri aldık." diyerek mağdurluğunu belirtti.

Jackie'nin eşi yanlış teşhisten sonra şikayette bulundu ancak sadece bir özür mektubu aldı. Hastane yetkilileri, yaşlı kadının hafıza ve ruh hali değişikliklerinin aslında anksiyete ve depresyondan kaynaklı olduğunu ifade etti. Diğer yandan karısına daha iyi bakabilmek için işinden erken emekli olan Rob Dibb, hastanenin iyi tutumlarından dolayı onlara dava açmayacaklarını söyledi.

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