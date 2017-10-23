Yanlışlıkla bir erkeğe dokunan İngiliz, Dubai'den çıkamıyor

Harron, kendini kızgın, hayalkırıklığına uğramış hissettiğini, cezasının ne olacağını korkuyla beklediğini ifade etti. Temziye başvurulan dava sürecinde hapiste tutulmuyor ancak, pasaportuna el koyulduğu için Dubai'den ayrılamıyor.

27 yaşındaki Harron, tatil yaptığı sırada gittiği bir barda, yanından geçerken yanlışlıkla bir erkeğe dokundu. Alkollü aldığını ve ortamın çok kalabalık olduğunu, o sırada yanındakilerden bir şey almak için elini uzattığı sırada olayın yaşandığını söyledi.

Avukatı, bu iddialar nedeniyle Harron'un 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ancak avukatların temyize başvurduğu belirtildi.

Ailesinin de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasaları altında ceza alma risklerinin bulunduğundan ziyaret edemediklerini belirtti. Alıkoyulduğu için işini de kaybetti.

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