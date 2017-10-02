Yapılandırmanın etkisi bitiyor, SGK açığı 34 milyara çıkacak

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, SGK’nın 2016 yılında 247.6 milyar lira olan gelirlerinin bu yıl 281.5 milyar liraya ulaşması öngörülürken, gelecek yıl da 302.4 milyar lira olması hedeflendi. Kurumun geçen yıl 185.6 milyar lira düzeyindeki prim tahsilatlarının bu yıl 211.7 milyar lira olacağı tahmin edildi. Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre gelecek yılki prim tahsilatı hedefi ise 230.5 milyar olarak belirlendi. Bu seneki giderlerin 212.9 milyarı emeklilik ve diğer sigorta ödemelerinden, 77.1 milyarı da sağlık giderlerinden oluştu. Gelecek yıl ise 238.8 milyar lira emeklilik ve sigorta ödemesi, 83.9 milyar lira da sağlık harcaması hedeflendi. SGK’nın geçen yıl 21.3 milyar lira olan açığı, borçların yeniden yapılandırılmasından elde edilen gelirlerin de katkısıyla bu yıl 21.4 milyar lirada kaldı. Gelecek yıl ise açığın 34 milyar lira olması bekleniyor.

İŞSİZLİK FONU YIL SONUNDA 116 MİLYARA ULAŞACAK

Bütçeden SGK’ya geçen yıl 106.8 milyar lira transfer edilirken, rakamın bu yıl 127.6 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise 135.7 milyar liralık bütçe transferi gerçekleştirilecek. Gelecek yıl SGK’ya transfer edilecek kaynağın 34 milyarı kurumun bütçe açığının finansmanında kullanılacak. İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2016’da 103.2 milyar lira olan toplam varlıklarının bu yılın sonunda 116 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.