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Şu ana kadar İngiltere, Hollanda, Fransa, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Almanya'ya ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerden yeni siparişler de var. El işçiliği olduğu için ürünleri yetiştiremiyoruz. Yurtiçinden de bireysel talepler çok fazla, kamu ve toplu alımlara öncelik tanıyoruz. Bundan 5 yıl önce bana 'Bisiklet üreteceksin, bu alanda çalışma yapacaksın' denilse güler geçerdim. Hiç aklımda olmayan bir işti.