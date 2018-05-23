Eskişehir’de polis, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara operasyon düzenledi, 16 kişi gözaltına alındı, 3 kişi de aranıyor.

Gazete Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre şüphelilerin hesaplarında 133 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi. Başkalarına ait banka kartları, hesap cüzdanları, yurtdışı şirket evrakları ile konaklama belgeleri ele geçirildi.

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