Yasak Elma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV’nin ekran yolculuğuna henüz yeni başlayan dizisi Yasak Elma’da heyecanlı sahneler yaşanıyor. Yasak Elma’nın bu akşamki bölümünde Yıldız’ın planını uygulamak için giriştiği yolların yanında, Zeynep ile Alihan’ın yan yana gelişi de ekranlara taşındı. İşte Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanı ve son bölümüne dair detaylar...

Yasak Elma 3. bölüm fragmanı;

YASAK ELMA 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız baş koyduğu yolda ilerlemekte kararlıdır. Bunun için ilk hedefi Ender’dir. Ender’in özel hayatının detaylarını öğrenmek için elinden geleni yapar. Zeynep Alihan’dan uzak durmak istese de başına gelen talihsiz kaza ikiliyi bir araya getirir..

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

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