Yasak Elma'nın bu akşam ekranlara gelen bölümünde heyecan doruktaydı. Ender'in Yıldız'a karşı aldığı cephenin sonucunda Zeynep ile Alihan'ın ilişkisi sarsılıyor. Yasak Elma'nın yayınlanan 8. yeni bölüm fargmanında da, Zeynep ile Alihan arasındaki çatlak belirginleşirken, Yıldız Zeynep'e Halit ile evlenme konusunda kararlı olduğunu söylüyor. İşte Yasak Elma 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

YASAK ELMA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Yıldız ve Zeynep’i bitirmek için her yolu deniyordur. Ender’in oyunlarının Alihan ve Zeynep’e sıçraması, Alihan ve Zeynep ilişkisini bir sınavdan geçirecektir. Halit ise Yıldız’la olamayacağı gerçeğini kabul edip, hayatına devam etme kararı alır. Halit’in bu kararı Yıldız için hayal kırıklığı olur. Ya baş koyduğu yolda ilerleyecek, ya da her şeyden vazgeçecektir...

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