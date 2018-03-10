Yasak Elma, FOX TV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Diziye dair görüntülerin yer aldığı iki fragman yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı. Oyuncu kadrosunda Şevval Sam ve Talat Bulut gibi usta isimlerin yanı sıra Eda Ece ve Sevda Erginci gibi iddialı isimleri de bulunduruan Yasak Elma, konusuyla da ilgi çekeceğe benziyor. Yasak Elma'nın yayınlanacağı tarih de yayıncı kuruluş tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

YASAK ELMA KONUSU VE FRAGMANLARI

Zeynep ve Yıldız birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler.

Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır.

Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yasak Elma'nın yayın tarihi fragmanların hemen sonrasında duyuruldu. Yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ 19 Mart Pazartesi akşamından itibaren ekranlarda olacak.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştir. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

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