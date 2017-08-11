İletişim gezegeni Merkür, 14 Ağustos itibarıyla Ay sonuna kadar Başak burcunda geriliyor. Aslında hiçbir gezegen geri hareket etmez hatta yavaşlamaz bile. Dünyamız güneş etrafında diğer gezegenlerden farklı bir hızla döndüğü için, biz dünyadan baktığımızda o gezegenin yavaşladığını, durduğunu ve gerilediğini görürüz. Merkür, hızlı hareket ettiğinden, diğer gezegenlere göre daha sık bu pozisyona girer. Senede 3 veya bazen 4 kez geri gider gibi görünür. Bu yaşayacağımız 3. gerileme olacak.

Merkür, bizim çevreden aldığımız, edindiğimiz ve verdiğimiz yüzeysel bilgileri ve düşük bilinci yönetir. Aynı zamanda konuşma, anlaşma, alışveriş, dinleme, formal anlaşmalar, dökümanlar, seyahat, mektup, mail, gemicilik, taşımacılıkla ilişkilendirilir. Gerilemesi, bu alanlarda karşışıklıklar, sorunlar yaratır. Yine akılla çalışanlar, yazarlar, gazeteciler, yorumcular, dedikoducular, öğretmenler, seyahatçiler, oyun oynayanlar ve dalavere çevirenler bu dönem daha fazla etkilenebilirler.

Bu yüzden Merkür geri giderken anlaşmalar yapmak, önemli kararlar vermek, başlangıçlar içinde bulunmak ve yeni bir işin tohumlarını atmak tavsiye edilmez. Çünkü koşullar önünde sonunda değişecek, ertelenmeler, mücadeleler ve aksilikler hayatımızda yer alacaktır. Kafamız karışık, iletişimimiz doğru düzgün olmayacağı için paramızla, kişisel bilgilerle ve kağıt işleriyle uğraşmak sıkıntı yaratabilir.

AĞUSTOS AYINDA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Bu sene 13 Ağustos sabaha karşı gerilemek için duran Merkür, 1 gün sonra aynı saatte gerilemeye başlayacak. Zosma Sabit yıldızıyla birleşen Merkür, kurban rolüne bürünmeyi, ezilmeyi, horgörülmeyi kısacası negatif düşünceleri, kötü kelimeleri hayatımıza taşıyabilir. Neptün’le yakın temasıyla başlayacak olan gerileme, şüphe ve güven eksikliğiyle korkularımızı ve depresif etkileri tetikleyebilir. Yalandan, aldanmalardan, casusluktan, dedikodu ve skandallardan uzak durmalıyız.

Venüs- Neptün olumlu açısıyla merhamet ve anlayışımız önemli olurken, sevdiklerimizi gözümüzde idealize edebilir, fedakarlıklarda bulunabiliriz. Gerilemeden bir gün sonra devreye girecek olan Venüs, Plüton karşıtlığıyla yanlış anlaşılmalar, güvensizliklerden kaynaklı kıskançlıklar, baskı ve manipülasyon etkisi ilişkilerimizde bizi zorlayabilir. Açık ve dürüst bir sevgi ve iletişim geliştirmeliyiz.

EN ÇOK BAŞAK BURÇLARI ETKİLENECEK!

Merkür yönettiği ve yüceldiği burçlardan birinde, Başak burcunda gerilediği için, etkisi de belirgin olacaktır. Başak burcu gibi diğer değişken burçlar yani İkizler, Yaylar ve Balıklar da bu etkiyi üzerlerinde fazlasıyla hissedebilirler. Yine bu 4 burç bu dönem içerisinde kafaları ve kalpleri arasında gidip gelecekleri bir süreç yaşayacaklar.

Merkür’ün gerilemesinin olumsuz taraflarının aksine olumlu yönlerine odaklanmalı, bu dönemi yeniden gözden geçirme ve organize olma dönemi olarak algılamalıyız. Akıl süzgecimiz farklı çalışacağından dünya, toprak, çevre ve ekolojik sistemlerle olan bağlantılarımızı yeniden yapılandırmalıyız. Başkalarıyla iletişimimiz zor olsa da iç farkındalığımız ortaya çıkabilir, daha iyi gözlem yapma imkanı bulabiliriz. Eski planların gözden geçmesi, yenilenmesi işimize yarar.

Bu dönem içinde bilgisayarın, telefonun, televizyon veya araba gibi eşyaların bozulması, kendimizi farklı bir iletişim içinde bulmamıza neden olur. İçinde bulunacağımız süreci geçmişi temizlemek, sonlandırmak ve gelecek için yer açmak adına kullanmalıyız. Başak burcu bizim verimliliğimiz, etkinliğimiz ve modernize olmamızı temsil ettiğinden, bu dönem hayatımızı yenilemek ve günlük alışkanlıklarımızı değiştirmek için harika bir fırsatı ayağımıza getirebilir. Güvenlik konuları, endişeler ve en basit, temel ihtiyaçlarımız bu aşamada gündeme gelecektir. Hayatımızın somut sonuçlarına odaklanmalı, önceliklerimizi belirlemeli ve hayatın gerekliliklerine konsantre olmalıyız.

Kısaca, büyük hareket etmemeli, işimizi sonlandırmamalı veya başlatmamalı, göç etmemeli ve çok para harcamamalıyız. Yapmamız gerekenlerse, geleceğimiz için gözden kaçırdıklarımızı farketmek ve düzenlemeler yapmaktır.

2017 YILI BURÇ YORUMLARI