Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapılarını açıyor

HT Cumartesi'nden Esra Çoruh, 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul moda haftasını kaleme aldı.

'İstanbul’ ve ‘moda’ kavramlarını yan yana anmak kadar gurur ve heyecan verici bir duygu olamaz. Ne de olsa bu maratonun içinde uzun yıllar bulunup her aşamasına tanık olunca Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’un 10’uncu sezonunu yaşıyor olmak da ayrıca keyifli... Tarih olarak bu sezon öne çekilen MBFW İstanbul 12-15 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Bu sefer de New York ve Londra moda haftalarıyla çakışsa da devam ediyor olması bile büyük keyif. Üstelik bu sezon, Contemprary Istanbul ve Istanbul Bienali sanat etkinlikleri ile de aynı haftaya denk gelmesi daha da heyecan verici. İşte MBFW İstanbul başlamadan sizlere notlar...

Mercedes-Benz, moda haftasına desteğini sürdürüyır. Bu 10’uncu sezonu. n Sektörün tecrübeli isimleri yine takvimde yer alıyor. Arzu Kaprol, Atıl Kutoğlu, Özgür Masur, Özlem Süer...

İlk kez bu heyecanı yaşayan 5 marka ve tasarımcı da var. AGA, Giovane Gentile, Mehmet Korkmaz, Şiyar Akboğa ve Ümit Kutluk... Bakalım ileride Türkiye’den moda sektörüne ismini yazdıracak başka kimler çıkacak?

Mercedes-Benz bu sezon genç ve başarılı tasarımcı Başak Cankeş’in markası Bashaques’ın ilkbahar-yaz 2018 koleksiyonunu “MercedesBenz presents Bashaques’ ismiyle sunuyor.

Bu sezon heyecan veren başka bir etkinlik de MBFW Istanbul’un 10’uncu yıl sergisi. Bugüne kadar MercedesBenz’in destekleyerek defile ve enstalasyonlarını sunduğu tasarımcılar Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid in Love), Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, Bahar Korçan, DB Berdan ve Başak Cankeş (Bashaques’), MercedesBenz’in ikonik yıldızını kendi tasarım anlayışları doğrultusunda yorumladı. Ortaya moda ile otomobilin tasarım ortak paydasında buluştuğu, yaratıcı eserler çıktı. Ceyda Balaban’ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği serginin açılışı, 11 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleşecek. Sergi, MBFWI boyunca Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gezilebilecek.

Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden Ece ve Ayşe Ege’nin markası Dice Kayek, moda filmleriyle adından söz ettiren yönetmen Marie Schuller’in yönettiği en son koleksiyon filmiyle MBFWI takviminde yer alıyor. Bu tür sunumların da heyecan verdiğini söylemek lazım.

Marka ve tasarımcıların ilkbahar-yaz 2018 koleksiyonlarını yerli ve yabancı satın alma sorumluları ile buluşturarak etkinliğin ticari ayağını oluşturan The Core Istanbul da kapılarını Zorlu PSM’de açacak. 13-14 Eylül tarihleri arasında 2’inci gün boyunca 50’den fazla Türk marka ve tasarımcının koleksiyonları bir arada showroom formatında sunulacak.

‘10’UNCU SEZONUN HEYECANI'

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan “Bu sezon bizim için özel, zira MercedesBenz Fashion Week Istanbul’un 10’uncu sezonunu karşılamanın heyecanı içindeyiz. Türkiye’nin uluslararası moda takviminde yer alan en prestijli moda etkinliği olan MBFWI, Türk tasarımcıları ve moda sektörünün yetenekli isimlerini hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada destekliyor. Bu sezon, desteklediğimiz tasarımcıların katılımıyla 10’uncu sezonu çok özel bir proje ile kutlamaya hazırlanıyoruz. En prestijli trend tahmin ajanslarından WGSN, trend seminerleriyle sektör profesyonellerini buluşturacak. MercedesBenz Fashion Week Istanbul, İstanbul’u bölgesel bir moda ve tasarım merkezi haline getirme konusunda iddiasını sürdürüyor. MercedesBenz Türk olarak 50. yılımızı kutladığımız bu çok özel yılda, MBFWI’nin 10’uncu sezonunda Türk moda sektörüne kesintisiz desteğimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz.”