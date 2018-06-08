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"DEĞER VERDİKLERİMLE BARIŞTIM"

Araçlarına bindikleri sırada emliyet kemerini takmadıklarını fark eden ikili kahkaha atarak, “Unutmayalım, takmadı diye yazarlar” dedi. Son olarak Seren Serengil’in polemikte olduğu insanlarla barışması soruldu. Serengil, “Ben değer verdiğim herkesle barıştım. Kimseye bir kırgınlığım yok” dedi. Serengil, Gülben Ergen sorularına ise, “Güzel bir akşam, böyle kalsın” diyerek sert bir dille konuşmak istemediğini dile getirdi.