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GÖCEK SEZONUNU AÇTI

HT Kulüp'ten Reşat Balcıoğlu'nun haberine göre, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Özilhan’ın eşi Yasemin Özilhan, kızları Emine ve Ela ile tatil sezonunu açtı.