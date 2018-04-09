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SABAHA KADAR EĞLENDİLER

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Yasmin Erbil, oyuncu Anıl Tetik’le önceki gece Bebek’teki bir mekandaydı. Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilen ikili, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Gazetecilerin olmadığı bir anı kollayan ikili, mekândan çıktıkları an patlayan flaşlar sonrası büyük panik yaşadı.