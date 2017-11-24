Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü Bingöl: Sürpriz yapıp albümde birlikte söyleyebiliriz

HT Magazin’de yer alan habere göre, ünlü türkücü, ocak ayında yeni albümünü sevenleriyle buluşturacağını söyledi.

Türkü Bingöl ise birlikte bir projede yer alıp almayacakları sorusuna “Belki bu albümde bir sürpriz yapabilir, birlikte söyleyebiliriz” yanıtını verdi.

Türkü Bingöl

Yavuz Bingöl