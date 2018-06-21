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Yaz gündönümü yani bugün en uzun gün olacak. 21 Haziran 2018 Perşembe günü yılın en uzun gününü yaşayacağız. Peki Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran en uzun gün nasıl belirlendi? İşte Yaz gündönümü ile ilgili tüm ayrıntılar...