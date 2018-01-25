Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018’de de resmi tatillerin çoğunun hafta içi günlerine denk gelmesi, hem tatilcinin hem de turizmcinin yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı tatilinin herhangi bir uzatma gerektirmeden 9 gün olması ve yıl içindeki diğer resmi tatillerin de hafta sonu ile birleştirilebilecek günlere denk gelmesi, yerli turiste planlarını erken yapma imkânı sunuyor. 2018’de, Ramazan Bayramı 4 günlük ve pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da 3’er günlük tatiller vaat ediyor. Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı da hafta sonu tatiliyle birleştirilmesi halinde 4’er günlük tatile dönüştürülebilecek tarihler olarak öne çıkıyor. Tüm hafta sonu tatilleri göz önüne aldındığında da, 2018’deki toplam tatil günü sayısı 116 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yılın üçte birinin tatil olduğu anlamına geliyor. Uzmanlar, Rus turist sayısının 2018’de 5.5 milyonu geçeceğini ifade ederken, yerli turistin de bu yıl planlı tatil yapacak olması halinde turizm sektöründe çift haneli büyüme gerçekleşebileceğini kaydediyor.

‘ERKEN DÜZENLEME PLAN YAPMAYI KOLAYLAŞTIRIR’

Geçmiş yıllarda uzatılan tatilleri hatırlatan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “2018’de parçalı tatil sayısı blok tatilden daha fazla. Blok tatillerde önceden plan yapmak daha kolaydır. Tatilcilerin rahat plan yapmasının kolaylaştırılması adına, önceki yıllarda olduğu gibi tatillerin uzatılması planlanıyorsa bu bir an önce yapılmalıdır” diye konuştu. Gazete Habertürk'ün haberine göre Ayık, sınav takvimi yüzünden 15 Haziran’dan önce tatillerin planlanamadığını da vurgulayarak, “Okulların açılış ve kapanış tarihleri bölgeden bölgeye değiştirilirse, hem tatil yörelerinde yaşanan yoğunluğun önüne geçilir hem de tatil sezonu uzamış olur” dedi.

ANTALYA’YA 6 MİLYON YABANCI TURİST GELECEK

Bu yıl tur şirketleri, Rusya ile Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan’ın içinde olduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden Türkiye’ye 7 bin uçakla 7 milyon kişi taşımayı planlarken, bu turistlerin 6 milyonunun Antalya’ya geleceği tahmin ediliyor.

KÜLTÜR TURLARI YENİ YATIRIMLARI ARTIRACAK

2018’deki tatil sayısının ekonomiye katkı sağlayacağının altını çizen sektör temsilcileri, yıl içindeki tatil günlerinin hafta içine denk gelmesinin, satışları yüzde 100 artıracağını vurguluyor. Bu yıl turizmde kültür turlarının da öne çıktığını belirten uzmanlar, kültür turizminin yoğun olduğu bölgelerde yeterli yatak kapasitesinin olmadığını ve başta Kars olmak üzere söz konusu bölgelere yıl içinde yeni yatırımların gelebileceğini ifade ediyor.

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