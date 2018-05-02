1965 yılında koruma altına alınan Yedigöller havzası 642 hektar büyüklüğünde. Tabiat harikası Yedigöller, manzarası, gölleri, yürüyüş yolları, çok çeşitli bitki türleri ile dinlenmek ya da spor yapmak, piknik yapmak, fotoğraf çekmek için ideal bir yer. Birkaç günlük kamp yapmak için de harikulade bir yerdir. İşte Yedigöller hakkında çok şey öğreneceğiniz gezi rehberimiz…
YEDİGÖLLERDE KONAKLAMA
Orman Bakanlığı’na bağlı bungalov evlerde ve misafirhanede konaklayabilirsiniz. Milli Park içinde bulunan 18 üniteden oluşan toplam 72 yataklı bungalov ev mevcut. Ayrıca kamp alanı da var.
YEDİGÖLLERE NASIL GİDİLİR?
Yedigöller, Batı Karadeniz Bölgesi’nde Bolu’nun 42 kilometre kuzeyinde ve Zonguldak’ın güneyinde yer alıyor. Milli Parka Ankara–İstanbul karayolunun 152. kilometresindeki Yeniçağa ve 190. kilometresindeki Bolu’dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılır.
İstanbul’dan gelenler Bolu’da TEM’den geçip sanayi sitesinden Yığılca yoluna giriyor. Yedigöller tabelasından son milli park 72 kilometre uzaklıkta.
Ankara’dan eski İstanbul-Ankara güzergahı tercih edilebilir. Yeniçağa gelmeden Yedigöller tabelasını görürsünüz.
YEDİGÖLLER’DE GEZİLECEK YERLER
GÖLLER
Çam, kayın ve kızılağaçlarla çevrili Yedigöller’de adından anlaşıldığı gibi 7 göl bulunur. Bunlar; Büyükgöl, Nazlıgöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, Seringöl ve İnce Göl’dür. Göllerin en büyüğü olan Büyükgöl, Yedigöller’de canlı alabalık yetiştirilmesi için damızlık amaçlı kullanılmaktadır. Büyükgöl’ün güneydoğusundaki Deringöl, 20 metre uzunluğundaki akan bölümü ile Büyükgöl’e bağlıdır. Nazlıgöl’e ise kuzeydoğusunda yüzeye çıkardığı su ile bir şelalenin oluşmasına sebep olmasından dolayı Şelale Gölü de denmektedir.
YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI
Milli Park zambak, sıklamen, çiğdem ve orkide olmak üzere toplam 236 adet bitki türünü içerir. Başlıca ağaç türleri olan kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, yapraklı üvez, keçi söğüdü, yabani kiraz, ıhlamur, dişbudağın yanı sıra porsuk gibi nesli azalmakta olan bitki türleri de mevcuttur. Milli park çok çeşitli bitki türüne ev sahipliği yaptığı gibi çeşitli hayvan türlerine de ev olmuştur. Bu hayvan türleri arasında yabani türler de vardır. Milli Park sahasında 100’ün üzerinde kuş türü de tespit edilmiştir.
KAPANKAYA TEPESİ
Yedigöller’de Panoromik manzara için doğru adres Kapankaya tepesidir. Tepeden gölleri ve çeşitli ağaçların buluşmasını seyredebilirsiniz. Harika manzara fotoğrafı çekimi için de olanak sağlar. Bu güzergâh üzerinde bir de anıt ağaç bulunmaktadır. Ayrıca, milli park içindeki geyik üretme istasyonu ziyaret edilebilir.
BİZANS KALINTILARI
Milli park içindeki “Köyyeri” mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.
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