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Güzel oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Yanımdan hiç ayrılmadığın, beni en zor günümde-günlerimde yalnız bırakmadığın tam desteğin, sevgin, özverin için ne desem az. Ben hayatımda herşeyden çok insanlığa, vefaya önem verdim. Bunlar herşeyden değerli. İyi ki" notunu yazdı.