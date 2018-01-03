Yeliz Yeşilmen'in paylaşıma Deniz Akkaya'dan olay yorum

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Yeşilmen, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafa, "Mutlu yıllar aşkım. Biz doğal Türk insanıyız atletli foto ile dalga geçenler dönsün k……ç…. Gülsün. Kaldı ki yüzlerce destek mesajı aldım. Biz, oynamıyor rol ve numara yapmıyoruz, biz hayatı en doğal haliyle yaşayıp sevenlerimizle paylaşıyoruz. Bununla dalga geçmek Türk halkıyla dalga geçmektir. Çok şükür açıkta bir şeyimiz yok” notunu düştü.