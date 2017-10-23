Yelpaze patates malzemeler

5 adet orta boy patates

6 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Arzuya göre 4-5 dal biberiye

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Yelpaze patates nasıl yapılır?

Patatesleri kabuklu bir biçimde güzelce yıkayın. Tüm kir, toz ve toprağından arındırın. Ardından kağıt havlu ya da bezle kurulayın.

Keskin bir bıçak yardımıyla tam derine inmeden çok sık aralıklarla bir şekilde patateslerinizi kesin.

Daha sonra yereyağını eritin. Sarımsağı rendeleyin. Eritilmiş tereyağının içerisine sarımsak ve biberiyeyi ilave ederek karıştırın.

Patatesleri bir borcama aktarın. Bir fırça yardımıyla bu karışımı patateslere sürün. Üzerlerine pulbiber, tuz ve karabiber serpin.

180 derecelik fırında yarım saat kadar pişirin. Ardından patatesleri fırından çıkarıp kalan yağı üzerine fırça ile tekrar sürün ve 15-20 dakika daha fırında pişmeye bırakın. Yelpaze patatesleriniz hazır! Afiyet olsun.