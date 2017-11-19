Yeni Gelin 26. bölüm fragmanı: Bozokların Kapadokya macerası!

BOZOKLARIN KAPADOKYA MACERASI!

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 26. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kağan ve Gökhan’ın eşleriyle birlikte çıktığı Kapadokya tatilinden eğlenceli görüntülerin ekrana geldiği tanıtımda kaynanalar Bella’yla ilgili yeni bir plan yapıyor.

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 25. bölümünde Korkut Ağa, aile divanında aldığı kararları açıkladı. Bella’nın gözde gelin, Müsellim’in ağanın sağ kolu olması konağı karıştırdı. Bella’nın gözde gelin olmasıyla yeni gelin olan kaynanalar ise çileden çıktı. Kalender ağalığı bıraktığı için artık ağa karısı olmayan Möhteber, Ayşe ve Asiye, hükümlerini geri kazanmak için Kalender’i konağa geri getirmek istedi. Bunun için her yolu deneyen ama sonuç alamayan kaynanalar dördüncü eşe bile razı oldu. Kağan ve Gökhan, Kalender’in konağı Hazar ve Bella’ya emanet etmesine içerleyerek Kalender’le konuştu. Baran ve Şirin’in romantik dakikalar geçirdiği bölümde, Ferhat’la samanlıkta yakalanan Dilan, abisi Baran ve ablası Möhteber’in sert tepkisiyle karşılaştı. Kalender’in konağa dönmesi için kaynanalar son çare olarak akla gelmeyecek bir yola başvurdu. Final sahnesinde Kalender Ağa’nın konağa dönmesi için kendilerini yakmaya kalkan kaynanalar, her şeyi göze aldıklarını ispatladı.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 25 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in 26. Bölüm Tanıtımı!

Yeni Gelin 26. bölüm fragmanı