Show TV'nin sevilen dizilerinde Yeni Gelin her cumartesi akşamı olduğu gibi bu akşamda seyirciyi ekrana kilitleyecek bir bölümle geliyor. Başrollerinde Tolga Mendi, Jessica May, Mustafa Avkıran, Dağhan Küleç, Sema Keçik, Zeynep Kankonde ve Yonca Şahinbaş gibi isimlerin olduğu Yeni Gelin 28. yeni bölümünde Bozok'ların eğlenceli bir otobüs yolculuğu ekrana gelecek. Kalender Ağa ise veridği kararla herkesi şoke edecek.

YENİ GELİN 28. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 28. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Bozokların eğlenceli otobüs yolculuğunun ekrana geldiği tanıtımda Baran muavin koltuğuna oturuyor, macera eksik olmuyor.

YENİ GELİN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Korkut Ağa’nın, Kalender’le yaptığı konuşma işe yaramış; Kalender artık bir karar vermesi gerektiğini anlamıştır. Fakat bu, hiç kolay değildir. Kalender’in hem kendisiyle, hem de hayatıyla yüzleşirken tarafsız olması gerekmektedir. Bu yüzden en dürüst olduğuna inandığı iki kişiden, Bella ve Kamil’den yardım alır. Onların kurduğu mahkemede kendisini yargılayacak ve bir karara varacaktır. Kumalar, nefeslerini tutmuş, Kalender’in kararını beklemektedir. Kalender Ağa, kararını açıkladığında herkes şok olur.

Bella, son görevini de tamamlamış, Kalender’in karar vermesine yardımcı olmuş artık gitmek üzere yola koyulacaktır. Bella, herşeyin üzerine sünger çekip yeni bir hayata başlamak için bir dönüş yolculuğu planlarken ortaya çıkan davetsiz misafirler, hem yolculuğun, hem de tüm durumların gidişatını değiştirir. Bella, Hazar’la başbaşa olduğu yeni hayatını düşlerken kendisini yine tam kadro Bozok’ların içinde bulur.

Talihsizlikler, peşlerini bırakmayınca yolculukları da zehir olur. Fakat, tüm bu debdebeye rağmen yolun sonunda herkesi; özellikle Bella ve Hazar’ı rüya gibi geçecek birkaç gün beklemektedir. Rüyanın kabusa dönmesi için canla başla çalışacak kumalar da tam kadro Bella’nın yanındadır. Bella’nın şansı yaver giderse aylardır hayalini kurduğu güzel günler çok yakındadır.

yeni gelin

yeni gelin 28. bölüm

Yeni Gelin 28. bölüm fragmanı

Yeni Gelin yeni bölüm

Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı