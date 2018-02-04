Show TV'de zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Yeni Gelin'in merakla beklenen 36. bölüm fragmanı yayınlandı. 35. bölüm sonrasında yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki sahneler izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Yeni Gelin 36. bölüm fragmanı ve detaylar.
YENİ GELİN 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 36. bölüm tanıtımı yayınlandı.
Boran Dolan’ın Şirin yerine Bella ve babası Kamil’in kaçırıldığını anladığı, Şirin’in kaçırıldığını düşünen Bozokların ise Dolanların evine sızdığı tanıtımda Bozok kadınları arasında işler karışıyor.
YENİ GELİN 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yeni Gelin’in dün akşam ekrana gelen 35. bölümünde;
Esmeralda’ya daha fazla tahammül edemeyen Bella, Esmeralda’yı hem Adana’ya geldiğine hem de Hazar’a yaklaştığına pişman etti. Esmeralda’ya tokat atan Bella, evliliğini kurtardı fakat holdingin tek kurtuluş planını da alt üst etti. Bunun üzerine Kalender, Möhteber’den borç para istedi.
Kalender Ağa, borç parayı alabilmek için Möhteber’in resmi nikah teklifine evet demek zorunda kaldı. Şirketin çıkış yolunu kapatan Bella, müşterileri beklemek yerine onların ayağına gitmeye karar verdi.
Hazar, Bella ve Kamil, iş seyahatine çıkmak üzere havalimanına giderken Bozoklardan alacağı olan Boran Ağa, herkesin planını alt üst etti. Şirin’i kaçırmayı kafasına koyan Boran Ağa, Şirin sandığı Bella’yı Kamil’le birlikte kaçırdı. Boran Ağa’nın yaptığı yanlış konak halkının üzerine bir kabus gibi çöktü.
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