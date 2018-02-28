Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 39. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Şirin’in Baran’a bir şey olmasından endişelendiği, Ayşe ve Asiye’nin, Möhteber’in elinden kurtulmaya çalıştığı tanıtımda İskender ve Gülistan’ın eğlenceli görüntüleri dikkat çekiyor.

YENİ GELİN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 39. bölümünde Möhteber, nikah masasında bırakılmanın intikamı için tüm planı yapmış; Asiye ve Ayşe’yi ağına düşürmüştür. Artık Asiye ve Ayşe, Möhteber’in esiridir ve Möhteber’in öfkesi geçecek gibi değildir. Açlıkla sınanmaya tahammülü olmayan Ayşe için bu esaret ölümden beterdir. Fakat Möhteber’in insafa gelmeye hiç niyeti yoktur.

Bozoklar kendi dertlerine düştüklerinden Asiye ve Ayşe’nin yokluğunu ilk başlarda anlamazlar. Kalender Ağa tarafından affedilmeyen ve konağa kabul edilmeyen Bella ve ailesi çareyi gitmekte bulur. Kamil ve Kamilla tabii ki yine Adana il sınırından çıkamaz. Hazar ve Bella da çıkacakken Şirin, onlara engel olur. Çünkü Baran’a ulaşamamaktadır. Baran’ı çok iyi tanıyan Şirin, onun kendisine bir şey yapmasından korkmaktadır. Bella ve Hazar, Baran’ı bulduklarında Baran gerçekten kendine bir şey yapmak üzeredir. Bella ve Hazar, Baran’ı Şirin’le görüştürmek vaadiyle sakinleştirirler. Asiye ve Ayşe’nin yokluğu herkesi endişelendirmeye başladığında jandarmaya haber verirler. Herkes dört koldan Asiye ve Ayşe’yi aramakta ama bulamamaktadır. Umutlar tükenmeye başlamıştır. Bu hengame içinde Hazar, Bella ve Şirin’i görüştürememiştir. Bunun üzerine Şirin, Bella’yı ikna ederek Baran’ın yanına gider. Bella yine hiç istemeden büyük bir olaya yardım ve yataklık etmiştir. Fakat bu sefer, hem Hazar’a hem de Kalender’e karşı çok zor durumda kalacaktır.

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de!