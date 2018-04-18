Show TV'de Cumartesi akşamları büyük ilgiyle izlenen ve izleyicilerden tam not alan Yeni Gelin'in 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni tanıtımda, Elzem ve Müsellim’in değişimi dikkat çekerken, Bozokların gizli kaçamağı başlarına iş açıyor. İşte Yeni Gelin 46. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...

BOZOKLARIN GİZLİ KAÇAMAĞI

Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 46. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Baran ve Şirin’in düğün hazırlıklarına başladığı tanıtımda Kalender’in büyük bir sırrı olduğu ortaya çıkıyor. Elzem ve Müsellim’in değişimi dikkat çekerken, Bozokların gizli kaçamağı başlarına iş açıyor.

YENİ GELİN 46. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 46. bölümünde Bozok Konağı’nda sıradan olmayan “olaysız” günler yaşanmaktadır. Kalender’in gelinleri ve oğulları hapisten çıkmış, Baran’la Şirin evlilik sözü almış, Kalender yürümeye başlamış, her şey şimdilik güllük gülistanlıktır. Konağın huzurunu ilk kaçıran İskender olmuştur. Çünkü Korkut malları bölüştürmeye karar vermiştir. Her zaman daha fazlasında gözü olan İskender bu paylaşımı kabul etmez. Erkeklerin mal bölüşümü kadınlara da dert olmuştur.

Konaktaki birinci kuşak eltiler birbirlerine girerler. Bozok Konağı mal kavgasıyla alt üst olurken Afet’in de dünyası alt üst olur. Afet kendisiyle ilgili yıkıcı bir gerçeği öğrenmiştir. Bunu Gökhan’a söylediğinde hem Bozok Konağı’ndaki varlığından olacak hem de Gökhan’ı kaybedecektir. Yani o, öyle düşünmektedir. Bu şimdilik Bella’yla arasında bir sır olarak kalacaktır. Fakat Bozok Konağı’ndaki tek sır bu değildir. Kalender, yıllardır tek başına taşıdığı bir sırrı Kamil’e söylemeye karar verir. Kamil sırrı öğrendiğinde çok şaşırır. Çünkü, Kalender’in yıllarca tek başına üstlendiği sır gerçekten çok ağırdır. Bunu şimdilik kimse bilmeyecek, Kamil canı pahasına saklayacaktır.

Bozok Konağı’nın sırları ve kapalı kapılar ardında yaşanan olayları tabii ki son bulmaz. İskender, Bozok erkeklerini ve Baran’ı allem edip kallem edip kandırır. Karılarından gizli, gece alemlere akarlar. Döndüklerinde karılarına yakalanmadıklarından ve yalanlarının ortaya çıkmadıklarından son derece eminlerdir. Fakat onların hesap edemedikleri şey; Bozok Konağı kadınlarının gerçeği ortaya çıkarmak gibi kötü bir huylarının olduğudur. Yine kadınlara yakalanmışlardır. Hazar, ikinci kez Bella’nın güvenini yıkmıştır. Baran ise daha sözlendiği günün ertesinde Şirin’e yalan söylemiş ve yakalanmıştır. Bu sefer kurtuluşları yok denecek kadar azdır.