Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 46. bölüm tanıtımı yayınlandı. Şirin’i beyazlar içinde gören Baran büyülenirken, Bozok kadınları birbirine giriyor. Kalender Ağa’nın düğün için uygun günü bulamadığı tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekiyor.
YENİ GELİN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
YENİ GELİN 45. SON BÖLÜM ÖZETİ
Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 45. bölümünde Bozok kadınları kaçırıldıklarını fark edince eşlerini arayıp yardım istedi. Kadınları kaçıran kişinin Ferhat olduğunun ortaya çıkmasıyla kadınlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kendini Bozoklara kanıtlamak isteyen Ferhat’ın gözü dönmüştü. Dilan’ı kaçırmak isteyen Ferhat o sırada turist kızların polise haber verip kaçmasıyla korkup, peşlerinden gitti. Bozok erkekleri kadınların peşine düşüp onları buldu ve tatillerine devam etmek istedi. Fakat turist kızların kendilerini kaçıranların Bozoklar olduğunu söylemesiyle işler değişti. Yanlış anlaşılmalar sonucu Bozoklar hep beraber yargılanmak üzere cezaevine girdi. Doktor, fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kalender’in böbreklerinin iflas ettiğini ve acilen böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi. Asiye ve Möhteber, Kalender’in başına gelenler yüzünden Ayşe’yi suçladı. Tüm Bozoklar böbreğini Kalender’e vermek için seferber oldu fakat aralarından sadece İskender’in böbreği nakil için uygundu. İskender, Kalender’e böbreğini vererek hayatını kurtardı. Bozok erkekleri Baran’ın kaldığı koğuşa girince, Baran’dan Kalender’in sağlık durumunu öğrendi. Bir hafta hapishanede kalan Bozoklar tahliye edilince, eve getirilen Kalender’in yanına koştu. Ölümden dönen Kalender Ağa hayattayken mirasını paylaştıracağını söyledi. Kalender’in tuttuğu avukatların yardımıyla tahliye olan Baran, Şirin’le birlikte Kalender’in yanına geldi. Mutluluk sarhoşu olan ikili, Kalender’in “Hazırlıklar başlasın, düğünümüz var!” müjdesiyle havalara uçtu.
Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
"Yeni Gelin" yeni bölümü ile 21 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV’de!
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