Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Erol Bulut yönetimindeki Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkan ve moralli olan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılığını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. Saat 16:30'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

İki takım lig tarihinde ilk defa karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Yeni Malatyaspor, ligde ve Avrupa'da oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Yeni Malatyaspor, ligde ve Avrupa'da oynadığı 5 maçta 5 gol attı, 4 gol yedi.

Beşiktaş, ligde oynadığı son iki deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ta Atınç Nukan, Gökhan Töre, Caner Erkin, Dusko Tosic, Gary Medel bu maçta forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor'da Rahman Buğra Çağıran sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'da en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Cenk Tosun bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'da en golcü oyuncu konumunda attığı 6 golle Khalid Boutaib bulunuyor.

Tarihinde ilk kez Beşiktaş ile karşılaşacak Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 12 haftada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, puan cetvelinin 13. sırasında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özer, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Aly Cissokho, Issam Chebake, Mickael Pereira, Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Nacer Barazite, Adem Büyük, Batuhan Altıntaş

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Cenk Tosun

BABEL CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve son Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde 14. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Babel, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Medipol Başakşehir maçında görev yapamamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Evkur Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe'nin yanında Matej Mitrovic'in oynaması bekleniyor.

Bu sezon forma şansı bulamayan genç stoper, ligde tek maçta görev aldı. Hırvat oyuncu, ligin 4. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının 71. dakikasında Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil oldu.

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