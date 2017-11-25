Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Erol Bulut yönetimindeki Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkan ve moralli olan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılığını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. Saat 16:30'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.
Tarihinde ilk kez Beşiktaş ile karşılaşacak Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 12 haftada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, puan cetvelinin 13. sırasında bulunuyor.
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özer, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Aly Cissokho, Issam Chebake, Mickael Pereira, Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Nacer Barazite, Adem Büyük, Batuhan Altıntaş
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Cenk Tosun
Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Fenerbahçe, Trabzonspor ve son Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde 14. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Babel, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Medipol Başakşehir maçında görev yapamamıştı.
Evkur Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe'nin yanında Matej Mitrovic'in oynaması bekleniyor.
Bu sezon forma şansı bulamayan genç stoper, ligde tek maçta görev aldı. Hırvat oyuncu, ligin 4. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının 71. dakikasında Alvaro Negredo'nun yerine oyuna dahil oldu.
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