Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'la anlaşmak üzere...

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi başlayabilir.

Gazete Habertürk'ün iddiasına göre Ertuğrul Sağlam ile yolların ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Yeni Malatyaspor, teknik direktör arayışlarında sona geldi. Rıza Çalımbay, Hamza Hamzaoğlu ve Mehmet Özdilek gibi isimlerle temas kuran fakat Sarı-Kırmızılılar’ın Eskişehir’den istifa eden Sergen Yalçın’la anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Sergen Yalçın son olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor'u çalıştırmış fakat alınan kötü sonuçlardan sonra görevden ayrılmıştı.

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