Yeni Malatyaspor teknik direktörlük için ilk hedef Fatih Terim

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da görevinden istifa eden teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın yerine arayışlar sürüyor. DHA'nın haberine göre; sarı-kırmzılı camiada konuşulan isimlerin başında Fatih Terim geliyor. Terim'in yanı sıra Hamza Hamzaoğlu, Mehmet Özdilek, Yılmaz Vural ve İrfan Buz gibi isimlerinin de yönetimin listesinde yer aldığı öğrenildi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ayrılığından sonra Yeni Malatyaspor yönetimi hızla toplanma kararı almıştı. Yönetimin bugün Malatya'da bulunan bir otelde basın toplantısı yapacağını belirtildi.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçı, Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak. Ligdeki Osmanlıspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını Malatya İnönü Stadı'nda oynamak durumunda kalan sarı-kırmızılı ekip, eksiklerin giderilmesinin ardından Bursaspor'u yeni stadında ağırlayacak.

Bursaspor maçında maçında takımı sportif direktör Ali Ravcı'nın yöneteceği bildirildi.