Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Üç puan aldığımız için mutluyuz. Ligi 43 puanla istediğimiz yerde bitirdik"

- Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk:

"Kayserispor Kulübü hiçbir zaman hedefsiz olmayacaktır, hep hedef koyacaktır"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 3-2 kazandıkları Kayserispor maçında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ve ligi 43 puanla istedikleri yerde bitirdiklerini söyledi.

Yeni Malatya Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, 2 gol yedikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Seyirci açısından güzel bir maç olabilir çünkü takımlar yeterince gol pozisyonuna girdi, 5 gol var. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Ligi 43 puanla istediğimiz yerde bitirdik." diye konuştu.

Erol Bulut, gelecek sezon planlamasıyla ilgili, "Geçen hafta yönetime 3 yıllık bir proje hazırladık ve sundum. Konuşmamız Kayserispor maçından sonra olacaktı. Onu önümüzdeki bir iki gün içerisinde gerçekleştireceğiz. Ondan sonra nasıl yol alacağız ona bakacağız." ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR CEPHESİ

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hakan Ertürk, ligin ilk yarısında topladıkları puanların sonucu ikinci devre yüksek öz güven nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi.

Ertürk, geçen sezon atlattıkları badirelerden sonra bu sene yeni bir takım kurduklarını, lige çok iyi başladıklarını ve ilk yarı 30 puan topladıklarını kaydetti.

İlk yarıdaki performansın ardından oynadıkları futbolun değer gördüğünü ve takım olarak çıtayı yükselttiklerini, kendilerine Avrupa kupası hedefi koyduklarını dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:

"Sezon başındaki hedefimiz ligde kalmaktı ama oyuncularımızın çok kompakt oynaması, güzel bir arkadaşlığın olması bizi hedef koymaya itmişti. İkinci devre ise ilk yarının verdiği öz güvenin tavan yapmasıyla oyuncularımızın kendisini ön plana çıkarmaya çalışması, kendisine oynaması, yüksek ego ve öz güven, ikinci yarıda bu sonuçları almamıza neden oldu. Ancak Kayserispor Kulübü, yönetim olarak da güven tazeledi. Kayserispor Kulübü hiçbir zaman hedefsiz olmayacaktır, hep hedef koyacaktır. Ertuğrul Sağlam hocamızla anlaştık. Ben buradan Ertuğrul Sağlam hocama ve kulübümüze seneye başarılar diliyorum. Allah yolumuzu açık etsin."

Hakan Ertürk, sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın maça neden gelmediğine ilişkin soruya, "Hocamızın sözleşmesi bu ayın sonundan itibaren geçerli olacağı için gelmedi." yanıtını verdi.