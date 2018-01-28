Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maç öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlara 17 bin Türk bayrağı dağıtıldı.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruat", "Teslimiyet ihanete direniş zafere götürür", "Hedef Kızıl Elma Topunuz Gelin" yazılı pankartlar asan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Müsabakanın hakemleri ve her iki takım oyuncuları sahaya ellerinde "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartıyla çıktı ve kol kola girerek fotoğraf çektirdi.

Taraftarlar, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla maç öncesi 1 dakika ayağa kalkarak asker selamı verdi.

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