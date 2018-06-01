Antalya’nın Finike İlçesi’ne bağlı Alacadağ Köyü’nde çobanlık yapan Yılmaz Özkök, 6 ay önce küçükbaş hayvanlarını otlatırken 2 oğlağını kaybetti. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre günlerce oğlaklarını arayan Yılmaz, bulamayınca umudunu yitirdi. Ancak bir süre sonra dağ keçisi görmek için dürbünle dağları izleyen bir akrabaları, sarı renkte iki tekenin tek başına dolaştığını gördü ve “Senin tekelerin olabilir” diyerek Özkök’e haber verdi.

Önceki gün sabah saatlerinde 2 bin 300 metrelik dağa çıkmak üzere yola koyulan Özkök, saatler süren tırmanışın ardından tekelerin görüldüğü noktaya ulaştı. İple hayvanları yakalamayı başaran Özkök’ün ilk işi ise tekelerle selfie çekmek oldu.

Özkök, “Erkek hayvan biraz deli olur. Gittiği yerde kalır. Bu ikisi dağda kalmışlar. Günlerce aradım bulamadım. Öldüğünü, kurtların yediğini ya da yaban keçilerinin arasına karıştığını düşündüm. Bir akrabamız tesadüfen görünce tekrar buldum” dedi.

20 KİLODAN 55’E ÇIKMIŞLAR

Kaybettiğinde 20-25 kilo olan oğlakları 55 kilo teke olarak bulduğunu kaydeden Özkök, “Yabanileşmişler, yaban keçisi gibi hareket ediyorlardı. Sürünerek yanlarına gidip canavarın avına atıldığı gibi atıldım. Kayanın önünde sıkıştırıp iple bağladım. Bulduğum yer ile kaybettiğim yer arası çok uzak. Üstelik su olan bir yer de değil. Bugüne kadar nasıl hayatta kalmışlar şaşırdım” diye konuştu. Tekelerini bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Özkök, “Mal canın yongası. Biz çobanlık yaparak geçinen insanlarız. Bunları Kurban Bayramı’nda satacağız, ailemizi geçindireceğiz. Bu nedenle dünyalar benim oldu. Tanesi 2 bin liradan 4 bin liraya kadar değerleri var. Üstelik bunlar dağ keçisi gibi büyüdükleri için daha değerli olurlar” dedi.

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