Kasaplar birbirini silahla yaraladı

Şanlıurfa’da alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya gelen iki kasap birbirini silahla yaraladı.

İHA'nın edindiği bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesinde yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan kasap A.D. ile S.C. karşı kaşıya gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle her iki kasap iddiaya göre belindeki tabancaya sarılarak birbirine ateş etti.

Açılan ateş sonucu her iki kasapta yaralandı. Yaralı kasaplar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.

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