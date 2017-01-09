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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Rize'deki FETÖ/PDY operasyonu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 18:11

RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında askeri personel sorumlusu olduğu iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince F.Ö, O.S, A.U. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan O.S. ve F.Ö. tutuklandı, A.U. ile Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O.S'nin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde olduğu ve örgütte askeri personel sorumlusu olduğu öne sürüldü.

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