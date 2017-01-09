Almanya'da öldürülen Türk iş adamı toprağa verildi

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SAMSUN (AA) - Almanya'da öldürülen Türk iş adamı İsmail Torun'un cenazesi memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Almanya'da düzenlenen törenin ardından uçakla Samsun'a gönderilen Torun'un cenazesi Tekkeköy Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan alınarak Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine getirildi. Türk bayrakları asılı evinin önünde helallik alınmasının ardından iş adamı Torun'un cenazesi, Şeyh Yusuf Zeynüddin Camisi'ne getirildi.

Evli ve 4 çocuk babası Torun'un çocukları Eyüp, Burak ve Ömer Torun ile ailesi burada cenazeye katılan vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Torun'un cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ovabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Torun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan İsmail Torun'un oğlu Eyüp Torun, babasının geçtiğimiz salı günü Berlin'e "arsa almak için gittiğini" öğrendiklerini belirterek, "Bizimle telefonla görüşüyordu. Elemanları arıyor yapılacak işleri söylüyordu. Bu süre içinde arkadaşlarından para istemiş. 'Bir arsa alacağım para gerekli ama oğullarıma bir şey söylemeyin' demiş. Bir şekilde parayı toparlıyor. Perşembe akşamı parayı arkadaşı aracılığıyla teslim ediyor. Babamdan perşembe akşamından sonra haber alınamıyor. Biz o akşam polise gittik. Ertesi akşam polis babamın cesedini buldu." dedi.

Almanya'da soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Torun, şöyle konuştu:

"Şüphelendiğimiz hiç kimse yok. Düşmanı da yoktu. Bizim bildiğimiz tanıdığımız birinin de olduğunu sanmıyorum. Çete işi büyük bir ihtimal. 3 hafta önce yine aynı şekilde bir cinayet olmuştu. Büyük bir ihtimal onlarla bağlantılı olduğu söyleniyor. Babam çevresi tarafından çok seviliyordu. Dün Almanya'da yapılan cenaze namazında bayanlar hariç yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınanlar oldu. Almanya'ya döneceğiz ve işlerimizi daha da ilerleteceğiz. Babam boşuna yapmadı, bizim için çalıştı. Biz de o yüzden gideceğiz dimdik devam edeceğiz. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok."

Almanya'nın Ludwigshafen kentinde iş yerleri bulunan ve eski DİTİB Mutterstadt Camisi Yönetim Kurulu başkanlarından olan İsmail Torun, geçtiğimiz salı günü ortadan kaybolmuş, cuma günü ise cesedi ormanlık alanda bulunmuştu. İş adamının fidye için kaçırılarak öldürüldüğü düşünülüyor.