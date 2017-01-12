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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Evleri yanan ailenin çöken çatının altında kalması

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:25
Evleri yanan ailenin çöken çatının altında kalması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde evlerinde çıkan yangında, çatının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Reyhan Özacar toprağa verildi.

Dün, İnece beldesinde evdeki mutfak tüpünün patlaması nedeniyle çıkan yangında, çatının çökmesi sonucu Reyhan Özacar hayatını kaybetmişti.

Özacar'ın cenazesi Kırklareli Devlet Hastanesi morgundan alınarak, merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Dereköy köyüne getirildi.

Köy meydanında yangında yaralanan baba Sedat Özacar ile kardeşi Ali Özacar, taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından 2. sınıf öğrencisi Reyhan Özacar'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar ile vatandaşlar katıldı.

Ayakta durmakta zorlanan anne Elif Özacar'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

- Olay

İnece beldesinde Yeni Mahalle Çakmak Sokak'ta, Özacar ailesine ait tek katlı evdeki mutfak tüpünün henüz bilinmeyen nedenle patlaması sonucu Baba Sedat, anne Elif ile çocukları Ali (9) ve Reyhan (8) Özacar, enkaz altında kalmıştı.

İtfaiye ekiplerince Sedat, Elif ve Ali Özacar kurtarılırken, ailenin 8 yaşındaki kızı, 2. sınıf öğrencisi Reyhan Özacar'ın cesedine ulaşılmıştı.



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