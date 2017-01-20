Rize'de kayıp kişiye ilişkin soruşturma

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RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde 20 gün önce Deniz Demir'in kaybolmasına ilişkin Bursa'da yakalanan kişi getirildiği Rize'de tutuklandı.

Bursa'da yaşayan H.Demir, yaklaşık bir ay önce eşi Deniz Demir (35) ile tartıştıktan sonra Rize'nin Fındıklı ilçesindeki ailesinin yanına döndü.

Eşinin baba evine döndüğünü öğrenen Deniz Demir de Fındıklı'ya geldi. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen S.Ö. (48) de ilçeye gelerek H.Demir ve eşi Deniz Demir ile görüştü.

Deniz Demir'den 30 Aralık'tan itibaren haber alınamaması üzerine H.Demir eşinin kaybolduğu ve S.Ö'den şüphelendiğini belirterek polise başvurdu.

Şikayetinde S.Ö. ile daha önceden tanıştığı, yaşanan olaylar nedeniyle gidecek yeri olmadığını vurgulayarak devletten yardım isteyen H.Demir, sığınma evine yerleştirildi.

Kayıp Demir'in bulunması için çalışma başlatan polis, incelediği MOBESE görüntüleri doğrultusunda Demir'in Fındıklı sahil yolunda S.Ö'nün arabasına bindiğini, cep telefonundan son sinyalin ise ilçeye bağlı Tepecik köyünde alındığını tespit etti.

Demir'in bindiği arabada yapılan incelemede kan izleri olduğu ve mermi izlerinin macun ve boya ile kapatıldığını tespit eden polis ekipleri otomobile el koydu.

Olayla ilgili Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ö'yü Bursa'da gözaltına alarak Rize'ye getirdi.

Pazar Adliyesine getirilişi sırasında S.Ö. ile Deniz Demir'in yakınları arasında arbede yaşandı.

Savcılıkça ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.