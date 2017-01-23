Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde kargo aktarma merkezinde yapılan aramada 3 kilo 200 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Tuşba Sanayi Sitesi'ndeki kargo aktarma merkezinde arama gerçekleştirdi.
Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, valize gizlenmiş 3 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için kargoyu kapatarak alıcısının bulunduğu İstanbul'daki adrese gönderdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucu alıcı İ.Ö, kargoyu teslim alırken yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucuyu İstanbul'a gönderen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.