06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ekonomi Bakanı Zeybekci:

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:42
Ekonomi Bakanı Zeybekci:

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ifadelerine ilişkin, "Sayın Baykal, 16 Nisan'da gümbür gümbür bir 'evet' çıkacak, şimdiden bunu aklında tut. Ama 'evet' çıktığı için ecdadın düşmanı denize döktüğü gibi de sevinmeyeceğiz." dedi.

Zeybekci, Çameli ilçesinde pazar yeri yanında düzenlenen temel atma ve toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, koalisyon dönemlerinin Türkiye'nin kayıp yılları olduğunu söyledi.

Türkiye'de siyasetin 16 Nisan'dan rahatlayacağını, artık uzlaşmacı bir siyasetin gündemde olacağını ifade eden Zeybekci, herşeye "hayır" diyen anlayışın tarihe gömüleceğini belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz" sözlerine dikkati çeken Zeybekci, şöyle konuştu:

"Sayın Baykal 16 Nisan'da gümbür gümbür bir 'evet' çıkacak, şimdiden bunu aklında tut. Ama evet çıktığı için ecdadın düşmanı denize döktüğü gibi de sevinmeyeceğiz. Bu millet için hayırlı bir iş olmuş, bu millet özgürlüğüne kavuşmuş, büyük bir hastalıktan kurtulmuş, bu ülkenin geleceğinin önü açılmış, artık çocuklarımızın geleceği, istiklali ve istikbali kurtulmuş, Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği o muasır medeniyet hedefine durmaksızın, artık bir daha asla geri dönmeksizin ilerleyecek diye sevineceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi senin zihniyetinde olanlardan kurtulacağı için sevineceğiz."

Bu referandumda CHP'nin normal yollardan iktidara gelebilmesinin önünün açılacağını kaydeden Zeybekci, "Buna da 'hayır' diyorsanız 16 Nisan'da CHP'nin ve Türk siyasetinin sizden kurtulmuş olmasından dolayı Allah şahittir ki çok sevineceğiz." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi tarafından yapılan 23 tesisin temel atma ve açılışının yapıldığı törene MHP Çameli İlçe Başkanı Murat Genç de katıldı.

Zeybekci, daha sonra Serinhisar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek halk oylamasında 'evet' için destek istedi.

MHP Serinhisar İlçe Murat Kıranta'nın da konuştuğu tören sonrası Bakan Zeybekci, MHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Ekonomi Bakanı Zeybekci:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:
Anaokulu öğrencilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI
Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ DENİZLİ'DE:
Başkan Gürlesin'den referandum çalışmaları
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN'DEN REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli'de:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ, DENİZLİ'DE:
Acıpayamlı çocukların şenlik coşkusu
YEREL

ACIPAYAMLI ÇOCUKLARIN ŞENLİK COŞKUSU
Denizli'de &quot;Sokak Hayvanımı Resimliyorum&quot; sergisi
YEREL

DENİZLİ'DE "SOKAK HAYVANIMI RESİMLİYORUM" SERGİSİ
Kitap Fuarı'nda yazarlara yoğun ilgi
YEREL

KİTAP FUARI'NDA YAZARLARA YOĞUN İLGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!