Ekonomi Bakanı Zeybekci:

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DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ifadelerine ilişkin, "Sayın Baykal, 16 Nisan'da gümbür gümbür bir 'evet' çıkacak, şimdiden bunu aklında tut. Ama 'evet' çıktığı için ecdadın düşmanı denize döktüğü gibi de sevinmeyeceğiz." dedi.

Zeybekci, Çameli ilçesinde pazar yeri yanında düzenlenen temel atma ve toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, koalisyon dönemlerinin Türkiye'nin kayıp yılları olduğunu söyledi.

Türkiye'de siyasetin 16 Nisan'dan rahatlayacağını, artık uzlaşmacı bir siyasetin gündemde olacağını ifade eden Zeybekci, herşeye "hayır" diyen anlayışın tarihe gömüleceğini belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, "Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz" sözlerine dikkati çeken Zeybekci, şöyle konuştu:

"Sayın Baykal 16 Nisan'da gümbür gümbür bir 'evet' çıkacak, şimdiden bunu aklında tut. Ama evet çıktığı için ecdadın düşmanı denize döktüğü gibi de sevinmeyeceğiz. Bu millet için hayırlı bir iş olmuş, bu millet özgürlüğüne kavuşmuş, büyük bir hastalıktan kurtulmuş, bu ülkenin geleceğinin önü açılmış, artık çocuklarımızın geleceği, istiklali ve istikbali kurtulmuş, Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği o muasır medeniyet hedefine durmaksızın, artık bir daha asla geri dönmeksizin ilerleyecek diye sevineceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi senin zihniyetinde olanlardan kurtulacağı için sevineceğiz."

Bu referandumda CHP'nin normal yollardan iktidara gelebilmesinin önünün açılacağını kaydeden Zeybekci, "Buna da 'hayır' diyorsanız 16 Nisan'da CHP'nin ve Türk siyasetinin sizden kurtulmuş olmasından dolayı Allah şahittir ki çok sevineceğiz." ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Belediyesi tarafından yapılan 23 tesisin temel atma ve açılışının yapıldığı törene MHP Çameli İlçe Başkanı Murat Genç de katıldı.

Zeybekci, daha sonra Serinhisar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek halk oylamasında 'evet' için destek istedi.

MHP Serinhisar İlçe Murat Kıranta'nın da konuştuğu tören sonrası Bakan Zeybekci, MHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti.